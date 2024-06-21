Один из основных регионов для Apple - Китай - остался без её ИИ. Это проблема

Опубликовано 21 июня 2024, 16:07
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Один из основных регионов для Apple - Китай - остался без её ИИ. Это проблемаКомпания отстает от местных конкурентов
На недавней презентации Apple, посвященной искусственному интеллекту, были отмечены разработки для американских пользователей, но Китай, второй по величине рынок сбыта iPhone, остался не у дел. Это упущение отражает серьезную проблему: западные модели ИИ, включая ChatGPT, недоступны в Китае из-за нормативных ограничений. Сейчас Apple ищет китайского партнера для внедрения своих ИИ-сервисов, но пока сделка не завершена.
Китайские производители смартфонов, уже внедряющие функции искусственного интеллекта, опередили Apple. На китайском рынке iPhone опустился на третье место, уступая местным брендам. Apple вела переговоры с китайскими разработчиками ИИ, такими как Baidu, Alibaba и Baichuan AI, но одобрение регулирующих органов остается серьезным препятствием.
Актуальность проблемы подчеркивается сокращением доли Apple на китайском рынке, где всё больше места занимает Huawei и другие конкуренты. Хотя финансовый директор Apple Лука Маэстри сохраняет оптимизм по поводу положения компании, рост китайского патриотизма и проблемы с регулированием представляют собой серьезную угрозу для Apple.