Один из основных регионов для Apple - Китай - остался без её ИИ. Это проблема

Китайские производители смартфонов, уже внедряющие функции искусственного интеллекта, опередили Apple. На китайском рынке iPhone опустился на третье место, уступая местным брендам. Apple вела переговоры с китайскими разработчиками ИИ, такими как Baidu, Alibaba и Baichuan AI, но одобрение регулирующих органов остается серьезным препятствием.

Актуальность проблемы подчеркивается сокращением доли Apple на китайском рынке, где всё больше места занимает Huawei и другие конкуренты. Хотя финансовый директор Apple Лука Маэстри сохраняет оптимизм по поводу положения компании, рост китайского патриотизма и проблемы с регулированием представляют собой серьезную угрозу для Apple.