Один из первых хакеров, близкий друг основателей Apple, но вы его не знаете: фильм о Джоне Дрейпере

"Что если мы скажем вам, что история, которую вам рассказывали о современных технологиях, не совсем такая, какой она должна быть?" - спрашивает новая кампания на Kickstarter, цель которой - съемка фильма о жизни Дрейпера.

79-летнего Дрейпера часто вспоминают благодаря его дружбе со Стивом Джобсом и Стивом Возняком, а связь Дрейпера с Apple Computer, Inc даже отражена в названии фильма - "Сотрудник 13". Трейлер обещает более масштабную историю жизни Дрейпера, "эксцентричного гения, который прошел путь от хакера без гроша в кармане до миллионера".

Фильм находится на стадии подготовки, но ему уже можно помочь финансово. На постере к фильму Дрейпер назван "хакером, пионером интернет-технологий и борцом за неприкосновенность частной жизни".