Наука и технологии
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Один из первых компьютеров Apple продают за 113 млн рублей
Это компьютер 1976 года
На аукцион eBay выставили компьютер Apple-1, сделанный в 1976 году ещё самим Стивом Возняком (Steve Wozniak). Редкое устройство продают за $1,5 млн (или 113 млн рублей по текущему курсу).
Apple-1 был первым продуктом Apple, проданным потребителям. Производство компьютера было прекращено в 1977 году, когда вышел Apple-II. Всего было выпущено 200 машин Apple-1 (плюс несколько на стадии предсерийного производства).
IGN
Согласно данным на странице eBay, продаваемый на аукционе Apple-1 является одним из шести таких компьютеров с оригинальный деревянным корупсом Byte Shop KOA. Компьютер всё ещё находится в рабочем состоянии. Он имеет немодифицированную матплату NTI. Продавец также отдаёт в наборе оригинальный монитор Sony TV-115.