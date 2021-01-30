Один из первых компьютеров Apple продают за 113 млн рублей

Согласно данным на странице eBay, продаваемый на аукционе Apple-1 является одним из шести таких компьютеров с оригинальный деревянным корупсом Byte Shop KOA. Компьютер всё ещё находится в рабочем состоянии. Он имеет немодифицированную матплату NTI. Продавец также отдаёт в наборе оригинальный монитор Sony TV-115.