Один из руководителей DNS попал в тюрьму на 8 лет

Обо всём стало известно в прошлом году. Тогда основатель сети описал метод, которым бывший менеджер похищал средства. Он, ссылаясь на требования руководства, убедил некоторых поставщиков услуг завышать счета на 20–50%. Эти деньги менеджер затем переводил владивостокским компаниям, через которые их обналичивали.

70 миллионов рублей из украденных преступник потратил на недвижимость и автомобили. Этим себя и выдал. До последнего менеджер не признавал свою вину, однако в итоге следствие нашло доказательства. Помимо тюремного заключения, менеджеру назначили наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей. Также он удовлетворил гражданский иск компании на сумму 90 миллионов рублей.