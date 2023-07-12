Один из руководителей Ford провел краш-тест планшета Google Nest Hub головой жены

Один из руководителей Ford провел краш-тест планшета Google Nest Hub головой женыЕму предъявлены обвинения
Руководителю компании Ford Франку Луи-Виктору были предъявлены обвинения по двум уголовным статьям после того, как он якобы напал на свою жену. По словам жены, Луи-Виктор бил ее смарт-экраном Google Nest Hub, «наносил пощечины и удары головой» и даже угрожал сжечь ее дорогие сумки бутановой горелкой.
Местная полиция штата Мичиган отреагировала на сообщение о домашнем насилии в их доме, и жена Луи-Виктора попала в больницу с рваной раной под левым глазом.
Он не признал себя виновным и предстал перед судом под залог в 25 000 долларов. Компания Ford воздерживается от комментариев по этому поводу.
Луи-Виктор был назначен исполнительным директором Ford Джимом Фарли в 2021 году для руководства подразделением Ford Next по разработке стратегий, ориентированных на клиента.