Один из руководителей Rivian назвал кнопки в автомобилях «аномалией»

Бенсаид сообщил, что он регулярно тестирует прототип с ИИ-голосовым помощником, намекнув на неразглашенные партнерства, которые могут улучшить технологии Rivian. Он считает, что автомобильная среда особенно подходит для ИИ, несмотря на такие проблемы, как задержка и галлюцинации систем.

Его конечная цель — позволить выполнять сложные голосовые команды, такие как нахождение ближайших ресторанов с простой фразой «Я голоден».