Наука и технологии
Опубликовано 02 ноября 2024, 19:42
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Один из руководителей Rivian назвал кнопки в автомобилях «аномалией»

Видение будущего
Главный программный директор Rivian, Уассим Бенсаид, поделился своим видением будущего автомобильных технологий, подчеркивая переход от физических кнопок к голосовым командам на базе ИИ. Описывая традиционные кнопки как «аномалию,» Бенсаид высказал мнение, что общение с автомобилем должно стать основным способом управления. Он признал текущие ограничения, заявив, что «большинство голосовых помощников просто неисправны,» но испытывает оптимизм по поводу их улучшения.
Один из руководителей Rivian назвал кнопки в автомобилях «аномалией»
© Ferra

Бенсаид сообщил, что он регулярно тестирует прототип с ИИ-голосовым помощником, намекнув на неразглашенные партнерства, которые могут улучшить технологии Rivian. Он считает, что автомобильная среда особенно подходит для ИИ, несмотря на такие проблемы, как задержка и галлюцинации систем.

Его конечная цель — позволить выполнять сложные голосовые команды, такие как нахождение ближайших ресторанов с простой фразой «Я голоден».