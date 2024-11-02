Опубликовано 02 ноября 2024, 19:421 мин.
Один из руководителей Rivian назвал кнопки в автомобилях «аномалией»Видение будущего
Главный программный директор Rivian, Уассим Бенсаид, поделился своим видением будущего автомобильных технологий, подчеркивая переход от физических кнопок к голосовым командам на базе ИИ. Описывая традиционные кнопки как «аномалию,» Бенсаид высказал мнение, что общение с автомобилем должно стать основным способом управления. Он признал текущие ограничения, заявив, что «большинство голосовых помощников просто неисправны,» но испытывает оптимизм по поводу их улучшения.
Бенсаид сообщил, что он регулярно тестирует прототип с ИИ-голосовым помощником, намекнув на неразглашенные партнерства, которые могут улучшить технологии Rivian. Он считает, что автомобильная среда особенно подходит для ИИ, несмотря на такие проблемы, как задержка и галлюцинации систем.
Его конечная цель — позволить выполнять сложные голосовые команды, такие как нахождение ближайших ресторанов с простой фразой «Я голоден».