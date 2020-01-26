Один из самых больших пассажирских самолётов совершил первый полёт

В компании утверждают, что Boeing 777X будет самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным лайнером с двумя двигателями. Воздушное судно сможет перевозить до 426 пассажиров. Поставка самолётов заказчикам должна начаться в 2021 году.

Пока же Boeing 777X только прошёл испытания. В их рамках самолёт вылетел из Эверетта в штате Вашингтон. Полёт длился четыре часа. После лайнер благополучно приземлился в Сиэтле.

Стоит отметить, что первый полёт Boeing 777X откладывался дважды. Так в сентябре 2019 года компания приостановила тестирование самолёта из-за выявленных проблем.