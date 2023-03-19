Один из создателей ChatGPT уже побаивается своего творения

В интервью ABC News Сэм Альтман сказал, что "люди должны быть счастливы", что компания "немного напугана" потенциалом искусственного интеллекта. Он признался, что искусственный интеллект может лишить людей множества рабочих мест, но также может привести к появлению "гораздо лучших" профессий.

По его словам, он находится в "регулярном контакте" с правительственными чиновниками, и сказал, что регуляторы и общество должны быть вовлечены в процесс развертывания ChatGPT.

Напомним, что на этой неделе OpenAI представила GPT-4, свою последнюю языковую модель, на которой работает ChatGPT. GPT-4 Альтман назвал "менее предвзятой" и "более творческой", чем предыдущие версии.