Один из старейших производителей двигателей для космических самолётов обанкротился

Компания объявила о банкротстве 31 октября и вступила в процедуру внешнего управления. К этой ситуации компанию привело убыточное производство и серьёзные финансовые трудности, усилившиеся после того как попытки привлечь дополнительное финансирование не увенчались успехом.

Reaction Engines Ltd. была основана в 1989 году. Наиболее известна благодаря двигателю Synergetic Air Breathing Rocket Engine (SABRE) — гибридный воздушный ракетный двигатель. Это было детище компании, вся концепция была создана инженерами Reaction.

Использовать двигатель предлагалось на космических самолётах, что позволило бы им выходить на орбиту без использования ускорителей. SABRE должны использовать водород и кислород, забирая кислород из воздуха с помощью «уникальной конструкции "предварительного охлаждения" на меньших высотах и скоростях и переключаясь на бортовые запасы жидкого кислорода по мере выхода на орбиту». Но до массового производства не дошло.