Одна американская субмарина оказалась способна потопить три российских подлодки

Так он прокомментировал экспедицию «Умка-21». Это арктическая экспедиция Военно-морского флота (ВМФ) России, в которой участвуют сразу три атомных подводных лодок (АПЛ). Такая ситуация, по мнению эксперта, даёт Военно-морским силам (ВМС) США возможность заполучить «шикарную добычу».

По словам специалиста, недалеко от российских подлодок действовала как минимум одна американская субмарина. В боевой обстановке она с высокой вероятностью могла бы потопить все три атомохода ВМФ РФ.

А всё потому, что российские подводные лодки, в том числе АПЛ К-549 «Князь Владимир» проекта 955А (09552) «Борей-А», «не имеют эффективных средств противоторпедной защиты».