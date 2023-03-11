Наука и технологии
13:37, 11 марта 2023
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Одна из крупнейших криптовалют-стейблкоинов потеряла привязку к доллару

Речь о USD Coin

На фоне краха Silicon Valley Bank (SVB) стейблкоин USDC утратил привязку к доллару США.

Одна из крупнейших криптовалют-стейблкоинов потеряла привязку к доллару

Фото: Unsplash

Стейблкоинами называют криптовалюты, обменный курс которых стараются стабилизировать, например, привязывая котировки к обычным валютам. Однако, как оказалось, ничего достаточно стабильного на рынке нет. USD Coin (USDC) стал торговаться по цене около $0,9.

Дело в том, что эмитент USDC — Circle — хранил $3,3 млрд резервов в Silicon Valley Bank (SVB). Но в пятницу Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии закрыл SVB из-за «недостатка ликвидности и неплатёжеспособности».

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