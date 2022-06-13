Одна из крупнейших криптовалютных бирж приостановила вывод биткойнов

Сначала гендиректор Чанпэн Чжао сообщил, что неисправность будет устранена в течение получаса. Но позже он признал, что на устранение технического сбоя уйдёт «чуть больше времени». Отмечается, что проблемы касаются только сети Bitcoin. На момент публикации новости обновлений по ситуации не было.

Напомним, сегодня стоимость биткойна рухнула. Цены колебалась около отметки $25 000. При этом индекс страха и жадности в криптовалютной индустрии достиг 11 пунктов, что значит «экстремальный страх». Ранее критик биткойна Питер Шифф заявил, что цена криптовалюты может упасть до $10 000.