Опубликовано 14 ноября 2025, 20:00
Одна из крупнейших телеком-компаний Verizon на пороге увольнения 15 000 человек

Волна сокращений
Verizon планирует сократить около 15 000 рабочих мест уже на следующей неделе, пишут СМИ. Источники утверждают, что решение связано с необходимостью снижения расходов на фоне усиливающейся конкуренции в сфере мобильной связи и домашнего интернета.
В третьем квартале одна из крупнейших телеком-компаний показала рост прибыли: чистая прибыль достигла 5,1 миллиарда долларов, большинство финансовых показателей улучшились по сравнению с прошлым годом. Однако число «постоплатных абонентов мобильной связи» снизилось на 7 000, тогда как годом ранее наблюдался рост на 18 000.

Большая часть сокращений будет оформлена как увольнения.

Эксперты считают, что Verizon пытается оптимизировать расходы и адаптироваться к растущей конкуренции, сохраняя прибыльность.

