Одна из крупнейших телеком-компаний Verizon на пороге увольнения 15 000 человек

Опубликовано 14 ноября 2025, 20:001 мин.
Одна из крупнейших телеком-компаний Verizon на пороге увольнения 15 000 человекВолна сокращений
Verizon планирует сократить около 15 000 рабочих мест уже на следующей неделе, пишут СМИ. Источники утверждают, что решение связано с необходимостью снижения расходов на фоне усиливающейся конкуренции в сфере мобильной связи и домашнего интернета.
© Ferra.ru
В третьем квартале одна из крупнейших телеком-компаний показала рост прибыли: чистая прибыль достигла 5,1 миллиарда долларов, большинство финансовых показателей улучшились по сравнению с прошлым годом. Однако число «постоплатных абонентов мобильной связи» снизилось на 7 000, тогда как годом ранее наблюдался рост на 18 000.
Большая часть сокращений будет оформлена как увольнения.
Эксперты считают, что Verizon пытается оптимизировать расходы и адаптироваться к растущей конкуренции, сохраняя прибыльность.