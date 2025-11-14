Одна из крупнейших телеком-компаний Verizon на пороге увольнения 15 000 человек

В третьем квартале одна из крупнейших телеком-компаний показала рост прибыли: чистая прибыль достигла 5,1 миллиарда долларов, большинство финансовых показателей улучшились по сравнению с прошлым годом. Однако число «постоплатных абонентов мобильной связи» снизилось на 7 000, тогда как годом ранее наблюдался рост на 18 000.

Большая часть сокращений будет оформлена как увольнения.

Эксперты считают, что Verizon пытается оптимизировать расходы и адаптироваться к растущей конкуренции, сохраняя прибыльность.