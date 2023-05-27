Одна из самых дорогих в мире компаний отказалась от прежних обязательств по защите климата

Одна из самых дорогих в мире компаний отказалась от прежних обязательств по защите климатаОтодвинув их и объединив с другими планами
Журналист Уилл Эванс сообщил, что компания Amazon отказалась от своего обязательства достичь 50-процентного нулевого уровня выбросов углерода к 2030 году. Вместо этого компания планирует включить эту цель в более широкую программу Climate Pledge, направленную на достижение нулевого уровня выбросов углерода во всех операциях к 2040 году.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Несколько лет назад Amazon объявил об инициативе «Shipment Zero» в своем блоге. Там она обещала достичь 50-процентного нулевого уровня выбросов углерода во время доставок к 2030 году. С тех пор компания удалила это сообщение.
Amazon заявила, что больше не имеет смысла поддерживать отдельную и более узкую цель только для одного аспекта своей деятельности. Это событие имеет значение, поскольку Amazon в значительной степени полагается на обширный парк автомобилей и самолетов для обеспечения быстрой доставки посылок, что приводит к значительному потреблению ископаемого топлива и выбросам парниковых газов.