Одна из самых дорогих в мире компаний отказалась от прежних обязательств по защите климата

Несколько лет назад Amazon объявил об инициативе «Shipment Zero» в своем блоге. Там она обещала достичь 50-процентного нулевого уровня выбросов углерода во время доставок к 2030 году. С тех пор компания удалила это сообщение.

Amazon заявила, что больше не имеет смысла поддерживать отдельную и более узкую цель только для одного аспекта своей деятельности. Это событие имеет значение, поскольку Amazon в значительной степени полагается на обширный парк автомобилей и самолетов для обеспечения быстрой доставки посылок, что приводит к значительному потреблению ископаемого топлива и выбросам парниковых газов.