Одни из крупнейших моделей нейросетей обучали на «украденных» книгах

Одни из крупнейших моделей нейросетей обучали на «украденных» книгахАвторы не давали явного разрешения на использования своих произведений
Такие известные авторы, как Зади Смит, Стивен Кинг, Рейчел Куск и Елена Ферранте, невольно отдавали свои произведения для обучения инструментов искусственного интеллекта, говорится в статье, опубликованной в журнале The Atlantic.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Более 170 тыс наименований книг были введены в модели таких компаний, как Meta* и Bloomberg, с использованием набора данных под названием «Books3». На основе этой базы данных были созданы такие инструменты искусственного интеллекта, как LLaMA и BloombergGPT, которые генерируют контент на основе паттернов в образцах текстов.
В Books3 примерно одна треть - художественная литература и две трети - нехудожественная, причем большинство наименований опубликовано в последние два десятилетия. В набор данных вошли авторские произведения таких авторов, как Маргарет Этвуд, Харуки Мураками, Белл Хукс и др.
Эти модели ИИ потенциально могут быть использованы в различных других системах, что подчеркивает сложную взаимосвязь между ИИ, авторским правом и творческим контентом.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена