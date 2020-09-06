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Одни вирусы человека оказались способны ослабить другие
Лучше сначала заразиться риновирусом
Учёные Медицинской школы Йельского университета в Нью-Хейвене выяснили, что вирусы, которые вызывают сезонные простуды, могут ослабить вирусы гриппа. Последним в результате будет сложнее проникнуть в дыхательные пути человека.
Кратко о работе исследователей пишет ТАСС. Учёные в течение трёх лет наблюдали 13 тысяч пациентов с респираторными заболеваниями, вызванными вирусами. Исследователи также создали экспериментальную искусственную ткань дыхательных путей человека.
В итоге авторы работы увидели, что если у больного обнаруживался риновирус, то вирус гриппа у него не идентифицировался. Одновременно эти вирусы находили лишь у некоторых пациентов. Также выяснилось, что при обработке клеток риновирусами, вирусы гриппа были не в состоянии инфицировать ткани.
Учёные пришли к выводу, что присутствие риновируса запускает выработку противовирусного белка интерферона. Этот эффект может длиться около пяти дней.