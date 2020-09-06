Одни вирусы человека оказались способны ослабить другие

Кратко о работе исследователей пишет ТАСС. Учёные в течение трёх лет наблюдали 13 тысяч пациентов с респираторными заболеваниями, вызванными вирусами. Исследователи также создали экспериментальную искусственную ткань дыхательных путей человека.

В итоге авторы работы увидели, что если у больного обнаруживался риновирус, то вирус гриппа у него не идентифицировался. Одновременно эти вирусы находили лишь у некоторых пациентов. Также выяснилось, что при обработке клеток риновирусами, вирусы гриппа были не в состоянии инфицировать ткани.

Учёные пришли к выводу, что присутствие риновируса запускает выработку противовирусного белка интерферона. Этот эффект может длиться около пяти дней.