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Одним выстрелом двух зайцев: ученые выяснили, как снизить давление и уровень сахара

Но нужны дальнейшие исследования
Британские и Новозеландские ученые выяснили, что сахарный диабет и гипертония имеют один общий механизм, воздействуя на который, можно лечить оба заболевания. Соответствующая статья опубликована в журнале Circulation Research.
Одним выстрелом двух зайцев: ученые выяснили, как снизить давление и уровень сахара

Глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1) секретируется из слизистой определенных отделов кишечника после еды. Он влияет на выработку инсулина для контроля уровня сахара в организме.

Результаты новой научной работы показали, что GLP-1, помимо инсулина, также стимулирует каротидные тельца, в чью задачу входит регулирование нервных сигналов.

Сообщается, что у людей с гипертонией или сахарным диабетом более высокие риски “заработать” сердечно-сосудистые заболевания. При этом, прием лекарств не всегда срабатывает, и большое количество пациентов все еще остается в группе риска.

По словам ученых, кровяное давление хуже поддается контролю, если пациент с высоким уровнем сахара в крови, однако с помощью вышеупомянутого пептида есть вероятность одновременно повлиять на уровень сахара и давления.

Воздействующие на рецептор GLP-1, препараты уже одобрены и используются для лечения диабета, при этом они также снижают артериальное давление, но механизм этого эффекта все еще недостаточно изучен.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Лента.ру
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