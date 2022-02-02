Одним выстрелом двух зайцев: ученые выяснили, как снизить давление и уровень сахара

Глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1) секретируется из слизистой определенных отделов кишечника после еды. Он влияет на выработку инсулина для контроля уровня сахара в организме.

Результаты новой научной работы показали, что GLP-1, помимо инсулина, также стимулирует каротидные тельца, в чью задачу входит регулирование нервных сигналов.

Сообщается, что у людей с гипертонией или сахарным диабетом более высокие риски “заработать” сердечно-сосудистые заболевания. При этом, прием лекарств не всегда срабатывает, и большое количество пациентов все еще остается в группе риска.

По словам ученых, кровяное давление хуже поддается контролю, если пациент с высоким уровнем сахара в крови, однако с помощью вышеупомянутого пептида есть вероятность одновременно повлиять на уровень сахара и давления.

Воздействующие на рецептор GLP-1, препараты уже одобрены и используются для лечения диабета, при этом они также снижают артериальное давление, но механизм этого эффекта все еще недостаточно изучен.

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