Одно из быстрейших в мире океанических течений оказалось на удивление стабильным

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, использовались данные измерений с выведенного из эксплуатации подводного телекоммуникационного кабеля через Флоридский пролив в сочетании с регулярными гидрографическими съемками и данными спутниковой альтиметрии. Эти измерения, скорректированные с учетом изменений геомагнитного поля, показали, что сила Флоридского течения — важной части AMOC — не претерпела значительных колебаний.

AMOC, жизненно важная система океанических течений, играет ключевую роль в распределении тепла, соли, питательных веществ и углекислого газа в мировом океане, влияя на климат, погодные условия и морские экосистемы.

Понимание стабильности Флоридского течения имеет решающее значение для улучшения прогнозов уровня моря в прибрежных районах и оценки воздействия на местную погоду и экосистемы.