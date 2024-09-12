Наука и технологии
Опубликовано 12 сентября 2024, 21:00
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Одно из быстрейших в мире океанических течений оказалось на удивление стабильным

Показало исследование
Исследование, проведенное международной группой ученых, показало, что Флоридское течение, важнейший компонент системы Гольфстрим, остается удивительно стабильным на протяжении последних четырех десятилетий.
Одно из быстрейших в мире океанических течений оказалось на удивление стабильным
© Ferra

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, использовались данные измерений с выведенного из эксплуатации подводного телекоммуникационного кабеля через Флоридский пролив в сочетании с регулярными гидрографическими съемками и данными спутниковой альтиметрии. Эти измерения, скорректированные с учетом изменений геомагнитного поля, показали, что сила Флоридского течения — важной части AMOC — не претерпела значительных колебаний.

AMOC, жизненно важная система океанических течений, играет ключевую роль в распределении тепла, соли, питательных веществ и углекислого газа в мировом океане, влияя на климат, погодные условия и морские экосистемы.

Понимание стабильности Флоридского течения имеет решающее значение для улучшения прогнозов уровня моря в прибрежных районах и оценки воздействия на местную погоду и экосистемы.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
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