Одно из самых нелепых раскрытий китайского шпиона: спасибо автозагрузке в iCloud

Подробнее о начале истории вы можете прочитать в оригинальной статье New York Times, но основная суть в том, что в итоге федеральные агенты смогли получить ордер на обыск двух адресов Gmail, которые использовал Ку Хуэй. Эти адреса использовались в его Apple ID и были связаны с учетной записью iCloud, куда периодически сохранялись резервные копии данных с его телефонов. Агентам также удалось получить ордера на обыск двух учетных записей iCloud. Как пишет New York Times, агентам удалось открыть “сокровищницу".

Среди данных на iCloud было подтверждение того, что они подозревали все это время: Ку работал на китайскую разведку. Его настоящее имя - Сюй Яньцзюнь.

Как и многие из нас, он фотографировал важные документы на свой iPhone - национальное удостоверение личности, квитанции об оплате, карточку медицинского страхования, заявление на отпуск - именно так они оказались в его аккаунте iCloud. Там же следователи обнаружили аудиозапись разговора 2016 года, где Ку упоминал свою работу в разведке и рисках, связанных с путешествиями. Руководство Ку, например, просило его достать материалы по американскому истребителю F-22.

Ку назначил встречу в Брюсселе с одной американской целью - там он был арестован и экстрадирован в Америку, став первым в истории сотрудником китайской разведки, осужденным на территории США по обвинению в экономическом шпионаже.