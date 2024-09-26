Одной из самых старых интернет-организаций поставили памятник

Изначально ориентированный на бизнес, CompuServe вышел на потребительский рынок в 1979 году благодаря партнерству с RadioShack. Приобретенная компанией H&R Block в 1980 году, платформа быстро стала известна благодаря своим инновационным функциям, включая чат-форумы. Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны Prodigy и AOL в 1990-х годах, CompuServe оставался значимым игроком вплоть до его приобретения AOL в 1997 году.

Как подчеркивает памятник, вклад CompuServe заложил основу для гиперсвязного цифрового мира, в котором мы живем сегодня.