Наука и технологии
Опубликовано 26 сентября 2024, 13:30
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Одной из самых старых интернет-организаций поставили памятник

Вспоминая CompuServe
Силиконовая долина может быть известна как сердце современных технологий, но компания CompuServe из Огайо была новаторской в первые дни развития «онлайн-связи». Недавно организация Ohio History Connection отметила наследие CompuServe историческим памятником в Верхнем Арлингтоне, где компания начала свою деятельность в 1973 году.
Одной из самых старых интернет-организаций поставили памятник
© Ferra

Основанная в 1969 году как дочерняя компания Golden United Life Insurance, CompuServe стала первым крупным поставщиком информационных услуг в Интернете, предложив первым пользователям доступ к электронной почте, онлайн-газетам и возможностям обмена файлами.

Одной из самых старых интернет-организаций поставили памятник
© Michael De Bonis / WOSU

Изначально ориентированный на бизнес, CompuServe вышел на потребительский рынок в 1979 году благодаря партнерству с RadioShack. Приобретенная компанией H&R Block в 1980 году, платформа быстро стала известна благодаря своим инновационным функциям, включая чат-форумы. Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны Prodigy и AOL в 1990-х годах, CompuServe оставался значимым игроком вплоть до его приобретения AOL в 1997 году.

Как подчеркивает памятник, вклад CompuServe заложил основу для гиперсвязного цифрового мира, в котором мы живем сегодня.

Источник:WOSU
Автор:Максим Многословный
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