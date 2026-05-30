Одной зарядки хватит на 21 день: часы Xiaomi Watch S5 вышли глобально

В часах стоит батарея на 815 мА·ч. При «неактивном использовании» часы могут проработать до 21 дня. Под такими словами Xiaomi понимает: до 100 сообщений в день, шесть уведомлений о звонках, три будильника, полчаса разговоров по Bluetooth в неделю, полчаса музыки и полтора часа тренировок в неделю. При обычном режиме зарядки хватит на 14 дней. Если включить Always-On Display — на 9 дней.

Есть встроенный GPS для навигации, больше 150 режимов спорта, включая лыжи и велосипед, контроль сердечного ритма и отслеживание сна.

Лучше всего часы работают в паре со смартфоном Xiaomi, но подключаются к любому телефону через приложение Mi Fitness.

Стоимость — от 180 до 200 евро.