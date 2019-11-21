«Одноклассники» разрешили пользователям торговать на личных страницах

Владельцы таких профилей могут размещать на страницах витрины товаров, добавлять кнопки действий для связи с продавцом или перехода на сайт. Всё это регулируется в настройках аккаунта. Новые функции доступны и в десктопной версии «Одноклассников», и в приложениях на iOS и Android.

Частные предприниматели также могут анализировать активность аудитории на своей странице.

«Новый инструмент будет полезен тем, чей бизнес держится на имени специалиста, например, репетитора, кинолога или тренера по фитнесу», — объяснил глава соцсети.

По данным «Одноклассников», на сегодняшний день более миллиона пользователей продают товары и услуги на платформе.