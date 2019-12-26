Наука и технологии
Сегодня 14:58
«Одноклассники» создали определитель номера для предупреждения о рекламных звонках
Базу могут пополнять сами пользователи
Соцсеть «Одноклассники» запустила сервис автоматического определения номеров различных организаций. Теперь пользователи смогут увидеть предупреждения о спаме и рекламе, прежде чем возьмут трубку.
Функция доступна при установке мобильного приложения «Одноклассники». Когда на телефон пользователя поступит звонок, сервис проверит номер по собственной базе. Если будет найдено совпадение, то приложение покажет название организации и сферу её деятельности. Если звонок рекламный, то появится пометка «спам». Работает это и на пропущенных звонках.
Включается определитель номера в настройках приложения «Одноклассники». В версии для Android в разделе «Сообщения» — «Звонки», в версии для iOS — в общих настройках.
Сообщается, что базу приложения пользователи могут пополнять самостоятельно. Сервис сам будет предлагать оставить обратную связь при поступлении подозрительных звонков.