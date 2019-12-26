«Одноклассники» создали определитель номера для предупреждения о рекламных звонках

Функция доступна при установке мобильного приложения «Одноклассники». Когда на телефон пользователя поступит звонок, сервис проверит номер по собственной базе. Если будет найдено совпадение, то приложение покажет название организации и сферу её деятельности. Если звонок рекламный, то появится пометка «спам». Работает это и на пропущенных звонках.

Включается определитель номера в настройках приложения «Одноклассники». В версии для Android в разделе «Сообщения» — «Звонки», в версии для iOS — в общих настройках.

Сообщается, что базу приложения пользователи могут пополнять самостоятельно. Сервис сам будет предлагать оставить обратную связь при поступлении подозрительных звонков.