«Одноклассники» запустили сервис для создания открытки со своим или чужим лицом

Об этом пишет издание TJ со ссылкой на соцсеть. Сервис «Одноклассников» позволит создать персонализированную анимацию. Чтобы сделать дипфейк-гифку, нужно перейти в мини-приложение по этой ссылке. Там следует загрузить своё фото в указанных форматах. Далее откроется окно, в котором слева будет ваша фотография, а справа — набор гифок. Выберите понравившуюся и нажмите кнопку «заменить лицо». Создание анимации займёт 1-10 минут. У нас получилось так: