«Одноклассники» запустили сервис для создания открытки со своим или чужим лицом

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«Одноклассники» запустили сервис для создания открытки со своим или чужим лицомНа основе deepfake
Соцсеть «Одноклассники» впервые представила сервис с deepfake-технологиями. Он позволяет подменить лицо персонажу на гифке своим или чужим, чтобы создать новогоднюю открытку.
Об этом пишет издание TJ со ссылкой на соцсеть. Сервис «Одноклассников» позволит создать персонализированную анимацию. Чтобы сделать дипфейк-гифку, нужно перейти в мини-приложение по этой ссылке. Там следует загрузить своё фото в указанных форматах. Далее откроется окно, в котором слева будет ваша фотография, а справа — набор гифок. Выберите понравившуюся и нажмите кнопку «заменить лицо». Создание анимации займёт 1-10 минут. У нас получилось так:
«Одноклассники» пообещали, что не будут хранит исходные фотографии. Как только пользователь выйдет из сервиса, загруженные снимки удалятся.
Источник: TJ