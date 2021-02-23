Одноклеточная слизь без нервной системы смогла запомнить богатые едой места

Вообще-то способность хранить информацию о том, где стоит искать еду, считается привилегией организмов с нервной системой. Однако новое исследование показывает, что можно быть одноклеточной слизью и обладать таким же навыком.

Загадочная Physarum polycephalum удивляет общественность на протяжении долгого времени. Тело слизи представляет собой одну большую клетку со множеством ядер. Она может ползать со скоростью до 4 сантиметров в час. Каким-то образом этот организм может совершать то, что кажется принятием решений. У Physarum polycephalum полностью отсутствует организующий центр. Но как оказалось, слизь может хранить воспоминания о встречах с едой прямо в своём подобном сети теле.

При встрече с пищей у Physarum polycephalum выделяется вещество и перемещается из места, которым пища была обнаружена, по всему организму, размягчая определённые трубки. Это заставляет всю огромную клетку направляться туда, где есть еда. Учёные выяснили, что все прошлые встречи с едой отражены на диаметрах трубок. Это может влиять на поведение Physarum polycephalum при последующих встречах с едой.