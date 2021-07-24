Однолетняя полынь смогла побороть коронавирус

Учёные протестировали три экстракта растения artemisia annua в ткани лёгких человека. Однолетняя полынь распространена в Южной и Юго-Восточной Европе, Восточной и Средней Азии. Надземную часть artemisia annua в период цветения применяли в народной медицине при малярии, дизентерии как ранозаживляющее средство.

Для научной работы исследователи заразили человеческие ткани вирусом SARS-CoV-2 в чашках Петри. После к ним добавили артемизинин или его производные.

Как оказалось, все три экстракта активны против вируса, то есть могут подавлять инфекцию. Один экстракт — артесунат — оказался наиболее эффективным.

Теперь учёные планируют провести клинические испытания.