Одноногого хирурга отправят в космос

В рамках программы будут изучены изменения и затраты, необходимые для отправки в космос астронавтов с ограниченными возможностями. ЕКА выбрало Макфолла из 257 претендентов и назвало его первым в мире "парастронавтом". Весной следующего года он начнет 12-месячную программу подготовки в Европейском центре астронавтов в Германии.

"Меня всегда очень интересовала наука в целом, и освоение космоса всегда было в поле моего зрения", - сказал Макфолл. "Но после аварии на мотоцикле, когда мне было 19 лет … наличие инвалидности всегда было противопоказанием для этого".

После аварии и ампутации Макфолл заново научился бегать и даже завоевал бронзовую медаль в беге на 100 метров на Паралимпийских играх 2008 года. В настоящее время Макфолл работает специалистом по травматологии и ортопедии в Южной Англии.