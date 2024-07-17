Одну из крупнейший аптечных сетей США взломали: раскрыты 2,2 миллиона клиентов

Опубликовано 17 июля 2024, 23:15
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Одну из крупнейший аптечных сетей США взломали: раскрыты 2,2 миллиона клиентовЧто хотят хакеры
Компания Rite Aid, третья по величине сеть аптек в США, сообщила об атаке вымогательским ПО, в результате которой были раскрыты личные данные 2,2 миллиона клиентов. В руки хакеров попала конфиденциальная информация, включая имена, адреса, даты рождения и удостоверения личности, выданные правительством, которые были получены в результате транзакций в период с июня 2017 года по июль 2018 года.
Компания сообщила в своем заявлении, что 6 июня 2024 года неизвестный выдал себя за сотрудника, используя скомпрометированные учетные данные для доступа к определенным системам. Rite Aid обнаружила нарушение в течение 12 часов и начала немедленное расследование, чтобы прекратить несанкционированный доступ и устранить последствия для пострадавших систем.
Ответственность за атаку взяла на себя RansomHub, относительно новая группа хакеров, появившаяся в начале этого года. На своем сайте группа заявила, что получила более 10 Гб данных клиентов и вела переговоры с Rite Aid до того, как "связь была прервана".
Rite Aid отказалась прокомментировать происшествие подробно.