Одну из крупнейший аптечных сетей США взломали: раскрыты 2,2 миллиона клиентов

Компания сообщила в своем заявлении, что 6 июня 2024 года неизвестный выдал себя за сотрудника, используя скомпрометированные учетные данные для доступа к определенным системам. Rite Aid обнаружила нарушение в течение 12 часов и начала немедленное расследование, чтобы прекратить несанкционированный доступ и устранить последствия для пострадавших систем.

Ответственность за атаку взяла на себя RansomHub, относительно новая группа хакеров, появившаяся в начале этого года. На своем сайте группа заявила, что получила более 10 Гб данных клиентов и вела переговоры с Rite Aid до того, как "связь была прервана".

Rite Aid отказалась прокомментировать происшествие подробно.