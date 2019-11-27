Одну из точнейших российских винтовок научили стрелять по далёким целям

Модификация называется ORSIS-375CT. Дальность поражения у неё стала больше, чем у базовой винтовки — превышает два километра. Сообщается, что оружие уже прошло испытания.

Винтовка была разработана под калибр 375 Cheytac (9,5х77 миллиметров), что и отражено в названии. Например, у 338-го калибра дальность поражения составляла 1500 метров.

Серийное производство ORSIS-375CT начнётся в 2020 году. Причём предприятие-разработчик ORSIS уже получило предзаказы на новое оружие от представителей разных стран.

Отметим, ранее Т-5000 выпускалась только в двух калибрах: 308 Winchester и 338 Lapua Magnum. Винтовка предназначена для антитеррористических и специализированных снайперских подразделений.