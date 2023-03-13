Одобрен первый назальный спрей от головной боли

14:59, 13 марта 2023
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Одобрен первый назальный спрей от головной болиЕго создал Pfizer
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило быстродействующий назальный спрей от Pfizer, предназначенный для лечения мигрени.
Фото: Unsplash
В Pfizer заявили, что ожидают, что новый препарат появится в аптеках США уже в июле 2023 года. Исследования спрея показали, что он облегчает боль у людей, страдающих мигренью, всего за 15 минут. Дело в том, что препарат быстро всасывается через слизистую, а значит начинает действовать быстрее.
Учёные говорят, что это подойдёт для людей, которые нуждаются в обезболивании и не могут принимать пероральные лекарства из-за тошноты или рвоты.