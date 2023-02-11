Офицеры армии США "атаковали" друг друга спамом, засорив электронные почты коллег

Через несколько часов после первого письма начался настоящий хаос. Сотни офицеров отправляли электронные письма друг друга с просьбой исключить их из списка рассылки. Другие сотни капитанов ответили на эти письма, требуя, чтобы все перестали нажимать "ответить всем" и попрекая своих коллег профессионализмом. Многие другие нашли в этом повод для шуток, они начали отправлять стихи, мемы и не только.

К вечеру того же дня более 1000 спам-писем были разосланы по почтовым ящикам 13 тысяч офицеров.

Те, кто находился в других часовых поясах, пришли на работу и были быстро ошеломлены потоком писем, забивших их почтовые ящики. Некоторые офицеры воспользовались этой возможностью, чтобы распространить инструкции о том, как правильно создавать правила сортировки электронной почты в Outlook. Несколько бесстрашных офицеров пытались всех "рикроллить".