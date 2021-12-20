Официальная группа Яндекса провела фальшивый розыгрыш. Обновлено: комментарий Яндекса

Пострадали те, кто последовал полученной в рассылке инструкции. В результате действий они лишились денег на банковских счетах. Факт рассылки пользователи подтвердили скриншотами.

Мошенники предлагали перейти по ссылке на другой сайт, ввести там свои банковские данные, чтобы якобы забрать выигрыш в $3000. Конечно, вместо выигрыша происходило списание денег.