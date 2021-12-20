Официальная группа Яндекса провела фальшивый розыгрыш. Обновлено: комментарий Яндекса

Официальная группа Яндекса провела фальшивый розыгрыш. Обновлено: комментарий ЯндексаПользователи жалуются на украденные деньги
Пострадали те, кто последовал полученной в рассылке инструкции. В результате действий они лишились денег на банковских счетах. Факт рассылки пользователи подтвердили скриншотами.
Мошенники предлагали перейти по ссылке на другой сайт, ввести там свои банковские данные, чтобы якобы забрать выигрыш в $3000. Конечно, вместо выигрыша происходило списание денег.
Forbes
Теперь некоторые пользователи требуют от «Яндекса» украденные деньги обратно. Отмечается, что рассылка произошла через официальное сообщество компании — оно верифицировано синей галочкой.
Журналисты также выяснили, что аналогичную рассылку провели через паблик Tez Tour.
UPD: Мы получили официальный комментарий от Яндекса:
Сегодня наша группа во ВКонтакте была взломана. Злоумышленники разослали некоторым подписчикам нашей страницы предложение с призывом принять участие в фейковом конкурсе. В сообщениях были ссылки на фишинговые сайты. Мы не имеем отношения к этому конкурсу и к этому сообщению. Мы приносим извинения подписчикам группы. Фейковые сообщения были удалены через 2 минуты после рассылки. Сейчас мы совместно с ВКонтакте предпринимаем дополнительные меры по расследованию этого случая. Пользователям, которые получили такие письма, рекомендуем не переходить по ссылкам из них и ни в коем случае не отвечать на такие письма.