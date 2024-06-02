Официально: данные банковских карт 560 млн клиентов Ticketmaster попали в сеть

Live Nation сообщила, что 20 мая 2024 года в облачной базе данных стороннего производителя была обнаружена несанкционированная активность. Компания начала расследование и подтвердила факт взлома, данные были выставлены на продажу 27 мая. Несмотря на задержку с публичным признанием, Live Nation «сотрудничает с правоохранительными органами и принимает меры по снижению риска».

По словам руководителей компании, утечка данных не оказала существенного влияния на деятельность и финансовое состояние Live Nation. Live Nation не предоставила конкретных данных о количестве пострадавших клиентов или мерах по устранению последствий.