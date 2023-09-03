Официально: Германия не вернется к использованию атомной энергии

18:39, 03 сентября 2023
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Официально: Германия не вернется к использованию атомной энергииДолго и дорого
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна не будет возвращаться к атомной энергетике и вместо этого сосредоточится на возобновляемых источниках энергии. Его слова, со ссылкой на радиостанцию Deutschlandfunk, передает Лента.ру.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Шольц подчеркнул, что вопрос об атомной энергетике в Германии закрыт и она больше не используется. Он отметил, что строительство новых АЭС занимает 15 лет и стоит от 15 до 20 млрд долларов.
Далее Шольц заявил, что правительство Германии планирует расширять использование возобновляемых источников энергии, в том числе солнечной, водной и ветровой. Это соответствует стремлению Германии перейти на более чистые и устойчивые виды энергии.
Источник:Лента.ру
Автор:Максим МногословныйТеги: