Официально: Германия не вернется к использованию атомной энергии

Шольц подчеркнул, что вопрос об атомной энергетике в Германии закрыт и она больше не используется. Он отметил, что строительство новых АЭС занимает 15 лет и стоит от 15 до 20 млрд долларов.

Далее Шольц заявил, что правительство Германии планирует расширять использование возобновляемых источников энергии, в том числе солнечной, водной и ветровой. Это соответствует стремлению Германии перейти на более чистые и устойчивые виды энергии.