Официально: в китайском городе заражаются COVID по полмиллиона человек в день

Так, чиновник сказал, что прибрежный город с населением около 10 млн человек «переживает период быстрой передачи инфекции перед приближающимся пиком». Уже сейчас там прибавляется по 490 000 или 530 000 новых случаев каждый день. Чиновник говорит, что уровень заражения ускорится ещё на 10% за выходные.

Его слова были распространены несколькими новостными агентствами, но к утру субботы новости уже были отредактированы. При этом Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что накануне в стране было зарегистрировано 4103 новых случая заражения внутри страны, новых смертей не было.