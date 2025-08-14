Официально: VR-шлем Vivo Vision дебютирует 21 августа

Vivo Vision работает на процессоре Qualcomm и поддерживает управление взглядом и жестами рук. Шлем будет тесно интегрирован с экосистемой Vivo, включая смартфоны: панорамные снимки можно будет превращать в пространственные видео для просмотра через шлем.

Vivo Vision не начнут продавать в этом году, но желающие смогут записаться на тестирование модели.