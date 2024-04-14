Офис больше не «король»: компании отдали предпочтение гибридной работе

Еще год назад 62% руководителей компаний предполагали полное возвращение в офис к 2026 году. Они даже «размахивали» такими стимулами, как повышение зарплаты и продвижение по службе, чтобы заманить сотрудников обратно. Однако ситуация изменилась. Сегодня только треть руководителей компаний ожидают полного возвращения в ближайшие три года.

Данные говорят сами за себя. Почти половина (46%) руководителей компаний теперь рассматривают гибридную работу как будущее, что значительно больше, чем 34% в 2023 году. Более того, некоторые из них не довольствуются несколькими днями работы из дома. Все большее число руководителей (одна треть) рассматривают радикальную идею: четырехдневную рабочую неделю.

Этот сдвиг совпадает с сообщениями об увеличении текучести кадров и проблемах с набором персонала в компаниях, которые придерживаются строгих правил возвращения в офис.