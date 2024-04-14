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Наука и технологии
Опубликовано 14 апреля 2024, 18:17
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Офис больше не «король»: компании отдали предпочтение гибридной работе

А как работаете вы?
Руководители компаний решили сдаться перед идеей с полным возвращением к офисной работе. Новый опрос KPMG, проведенный среди руководителей крупнейших американских компаний, свидетельствует о резком переходе к гибридной работе.
Офис больше не «король»: компании отдали предпочтение гибридной работе
© Ferra

Еще год назад 62% руководителей компаний предполагали полное возвращение в офис к 2026 году. Они даже «размахивали» такими стимулами, как повышение зарплаты и продвижение по службе, чтобы заманить сотрудников обратно. Однако ситуация изменилась. Сегодня только треть руководителей компаний ожидают полного возвращения в ближайшие три года.

Данные говорят сами за себя. Почти половина (46%) руководителей компаний теперь рассматривают гибридную работу как будущее, что значительно больше, чем 34% в 2023 году. Более того, некоторые из них не довольствуются несколькими днями работы из дома. Все большее число руководителей (одна треть) рассматривают радикальную идею: четырехдневную рабочую неделю.

Этот сдвиг совпадает с сообщениями об увеличении текучести кадров и проблемах с набором персонала в компаниях, которые придерживаются строгих правил возвращения в офис.

Источник:Fortune
Автор:Максим Многословный
Теги:
#работа
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#сша
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#опрос