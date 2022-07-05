Офсайды начнут вычислять с помощью датчиков в мяче и искусственного интеллекта

Полуавтоматическая система состоит из датчика в мяче, который передаёт его положение на поле каждую одну пятисотую секунды, и 12 камер слежения, установленных под крышей стадионов. Записи с камер передаются программе на основе алгоритма машинного обучения, которая отслеживает 29 точек на телах игроков.

Программное обеспечение будет объединять все данные и выдавать предупреждения, когда игроки попадают в офсайд. Оповещения будут отправлены официальным лицам в ближайшей диспетчерской, которые подтвердят решение и сообщат его судьям на поле.

ФИФА утверждает, что весь процесс будет занимать «несколько секунд». Решения об офсайде можно будет принимать быстрее и точнее.