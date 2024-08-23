Опубликовано 23 августа 2024, 00:48
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Огнеметная система «Тосочка» оказалась тише машин на гусеничном шасси“Известия” со ссылкой на командира тяжелого огнеметного взвода
ТОС-2 «Тосочка», тяжелая огнеметная система, смонтированная на колесном шасси, имеет ряд эксплуатационных преимуществ перед своими гусеничными предшественниками, пишет Лента.ру. По словам Олега, командира тяжелого огнеметного взвода, ТОС-2 заметно тише и мобильнее, чем предыдущие модели на гусеничном шасси.
Колесная конструкция ТОС-2 позволяет ей работать с меньшим шумом, что делает ее более незаметной на поле боя. Повышенная скрытность дополняется улучшенной мобильностью, позволяющей системе быстро достигать заданных огневых позиций со значительных расстояний. Олег подчеркнул, что TOC-2 может перемещаться от прибытия на огневую позицию до открытия огня всего за три минуты, что значительно повышает операционную эффективность.
TOC-2 также оснащен передовыми средствами радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, что еще больше повышает его живучесть на поле боя.