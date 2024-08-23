Огнеметная система «Тосочка» оказалась тише машин на гусеничном шасси

Колесная конструкция ТОС-2 позволяет ей работать с меньшим шумом, что делает ее более незаметной на поле боя. Повышенная скрытность дополняется улучшенной мобильностью, позволяющей системе быстро достигать заданных огневых позиций со значительных расстояний. Олег подчеркнул, что TOC-2 может перемещаться от прибытия на огневую позицию до открытия огня всего за три минуты, что значительно повышает операционную эффективность.

TOC-2 также оснащен передовыми средствами радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, что еще больше повышает его живучесть на поле боя.