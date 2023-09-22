Огнестойкий «танк-бот» за $90 тыс будет исследовать горящие здания

FireBot может выдерживать температуру до 650 градусов Цельсия, в то время как защитный костюм пожарного обеспечивает защиту при таких экстремальных температурах лишь в течение 15 минут.

Этот робот оснащен «ногами», похожими на пилы, которые помогают ему передвигаться, преодолевая препятствия и поднимаясь по лестницам. Оснащенный беспроводной технологией MIMO, FireBot может передавать данные на приемник, расположенный на расстоянии до 0,9 км, что позволяет пожарным дистанционно исследовать горящие конструкции с помощью джойстика и дисплея.

Робот оснащен различными HD-датчиками, в том числе оптическими и тепловизионными, и способен обнаруживать такие опасные газы, как угарный и цианистый водород. Несмотря на свой коробчатый вид, FireBot обладает впечатляющей маневренностью и передвигается в два раза быстрее, чем полностью экипированный пожарный.

FireBot, стоимость которого составит не менее 90 тыс долларов и который поступит в продажу в третьем квартале 2024 г., призван сократить расходы, связанные с травматизмом пожарных.