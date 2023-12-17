Огонь и вода: как лесные пожары тайно преобразуют водные экосистемы

Забудьте о том, что вы знали о влиянии пожаров: это не просто выжженные ландшафты. Исследование, опубликованное в журнале Global Change Biology, показывает, как сгоревшие растительные остатки после лесных пожаров вызывают химическую перестройку в озерах и прудах, кардинально меняя их роль в углеродном цикле. При этом слишком большое количество сгоревшего материала приводит вскоре к выбросу CO2 в атмосферу с беспрецедентной скоростью.

Полученные данные также важны, поскольку водные экосистемы служат поглотителями, которые улавливают потоки воды и сохраняют углерод в своих отложениях.

Один из авторов работы Крис Уолл уточняет: «когда мы думаем об увеличении лесных пожаров, особенно на Западе, важно помнить, что сгоревшие материалы попадают непосредственно в водные пути, которые жизненно важны для людей и дикой природы».