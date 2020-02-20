Ограничение скорости на электромобилях Tesla обманули с помощью изоленты

У электромобилей есть система распознавания знаков дорожного движения и камера MobilEye EyeQ3. Это позволяет машине ехать на автопилоте с той скоростью, которая разрешена на определённом участке дороги.

Тесты специалисты компании McAfee проводили на знаке, указывающем на ограничение скорости до 35 миль в час (56 км/ч). В итоге экспериментаторы наклеили полоску изоленты на цифру три, чтобы она стала похожа на «8». Благодаря уловке электрокар разогнался до скорости 85 миль в час (136 км/ч). Правда, трюку поддались только старые модели Tesla Model X и Model S 2016 года выпуска.