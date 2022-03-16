Ограничений нет, но что дальше: в Роспотребнадзоре оценили вероятность новой волны коронавируса

Наука и технологии
Сегодня в 16:53
1 мин.
Ограничений нет, но что дальше: в Роспотребнадзоре оценили вероятность новой волны коронавирусаСпойлер: все хорошо
Пока в России начинается масштабная отмена коронавирусных ограничений, вплоть до отмены масочного режима в Москве, у некоторых мог появиться вопрос: а что там с пандемией? Вероятность новой волны заболеваний оценил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Как объяснил Камиль Хафизов, даже учитывая, что стелс-омикрон начинает преобладать в популяции, это все равно не должно кардинально повлияет на ситуацию с новыми волнами коронавируса в стране. Потому что число новых случаев коронавируса в стране все еще продолжает снижаться.
По его словам, благодаря большому количеству вакцинированных, а также тех, кто уже переболел коронавирусом, среди населения сейчас число людей с иммунитетом намного больше.
Источник: РИА новости