Ограничений нет, но что дальше: в Роспотребнадзоре оценили вероятность новой волны коронавируса

Как объяснил Камиль Хафизов, даже учитывая, что стелс-омикрон начинает преобладать в популяции, это все равно не должно кардинально повлияет на ситуацию с новыми волнами коронавируса в стране. Потому что число новых случаев коронавируса в стране все еще продолжает снижаться.

По его словам, благодаря большому количеству вакцинированных, а также тех, кто уже переболел коронавирусом, среди населения сейчас число людей с иммунитетом намного больше.