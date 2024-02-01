Ограничения совместного использования VR-шлема Apple раскритиковали

Apple представила гостей режим. Однако он не предназначен для частого использования и не сохраняет никаких настроек, включая данные калибровки. Это означает, что каждый раз, когда гость использует гарнитуру, ему придется пройти весь процесс настройки, включая отслеживание глаз и сканирование рук.

Отсутствие гибкости в использовании гарнитуры является существенным недостатком для семей, которые планируют использовать ее, пишет обозреватель 9to5Mac. Хотя это может быть удобно для демонстрации устройства друзьям, это делает его непрактичным для регулярного использования.

Решение Apple не разрешать использовать несколько профилей с разными настройками калибровки удивительно, учитывая, что компания реализовала подобные функции в других устройствах, например, в iPad.

Apple пока не сообщает, планирует ли она устранить эти ограничения в будущих обновлениях.