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Наука и технологии
Опубликовано 01 февраля 2024, 20:01
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Ограничения совместного использования VR-шлема Apple раскритиковали

Немного не то решение
Apple Vision Pro, новейшая гарнитура дополненной реальности компании, поступит в американские магазины в эту пятницу, 2 февраля. Однако один аспект устройства оставил многих потенциальных покупателей разочарованными: его ограниченные возможности совместного использования.

Apple представила гостей режим. Однако он не предназначен для частого использования и не сохраняет никаких настроек, включая данные калибровки. Это означает, что каждый раз, когда гость использует гарнитуру, ему придется пройти весь процесс настройки, включая отслеживание глаз и сканирование рук.

Отсутствие гибкости в использовании гарнитуры является существенным недостатком для семей, которые планируют использовать ее, пишет обозреватель 9to5Mac. Хотя это может быть удобно для демонстрации устройства друзьям, это делает его непрактичным для регулярного использования.

Решение Apple не разрешать использовать несколько профилей с разными настройками калибровки удивительно, учитывая, что компания реализовала подобные функции в других устройствах, например, в iPad.

Apple пока не сообщает, планирует ли она устранить эти ограничения в будущих обновлениях.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#критика
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#Apple