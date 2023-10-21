Ограничения США дадут Huawei шанс занять рынок Nvidia в Китае“Свято место пусто не бывает”
Новые ограничения, введенные США на экспорт в Китай передовых ИИ-ускорителей, могут создать для Huawei возможность расширить свое присутствие на домашнем рынке стоимостью 7 млрд долларов.
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Исторически Nvidia доминировала на китайском рынке ИИ-ускорителей, но в связи с введением ограничений китайские компании, такие как Huawei, разработали свои собственные, в том числе чипы Ascend AI. Хотя они по вычислительной мощности сопоставимы с разработками Nvidia, они все еще отстают по производительности и совместимости.
По мнению аналитиков, американский шаг может пойти на пользу Huawei, поскольку теперь она сможет конкурировать с Nvidia на китайском рынке, однако перед ней стоит задача повторить обширную экосистему Nvidia.
В случае успеха это может означать очередную победу Huawei над американским экспортным контролем.