Ограничения США дадут Huawei шанс занять рынок Nvidia в Китае

Исторически Nvidia доминировала на китайском рынке ИИ-ускорителей, но в связи с введением ограничений китайские компании, такие как Huawei, разработали свои собственные, в том числе чипы Ascend AI. Хотя они по вычислительной мощности сопоставимы с разработками Nvidia, они все еще отстают по производительности и совместимости.

По мнению аналитиков, американский шаг может пойти на пользу Huawei, поскольку теперь она сможет конкурировать с Nvidia на китайском рынке, однако перед ней стоит задача повторить обширную экосистему Nvidia.

В случае успеха это может означать очередную победу Huawei над американским экспортным контролем.