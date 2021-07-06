Огромного 3D-кота поместили на здание в Токио

Наука и технологии
Сегодня в 13:17
Огромного 3D-кота поместили на здание в ТокиоОн выглядит очень реалистично
Пользователь Twitter поделился видеороликом, на котором запечатлел огромного виртуального кота, «обитающего» в многоэтажке в Токио.
На самом деле кот транслируется на большом изогнутом 4K-экране. Однако выглядит всё так, будто настоящее животное ходит по одному из последних этажей здания. Расположено это возле железнодорожной станции Синдзюку в районе Сибуя.
На экране в основном транслируют рекламу, но в перерывах между ней появляется кот. У него даже есть режим дня: животное «просыпается» в 7 утра и «засыпает» в час ночи.
Такие экраны используются не только в Японии, но и в Южной Корее и Китае.
Ранее стало известно, что компания LG объединилась с шведским производителем Assa Abloy Entrance Systems, чтобы создать автоматические раздвижные дверей со встроенными прозрачными OLED-дисплеями.