Огромного 3D-кота поместили на здание в Токио

На самом деле кот транслируется на большом изогнутом 4K-экране. Однако выглядит всё так, будто настоящее животное ходит по одному из последних этажей здания. Расположено это возле железнодорожной станции Синдзюку в районе Сибуя.

На экране в основном транслируют рекламу, но в перерывах между ней появляется кот. У него даже есть режим дня: животное «просыпается» в 7 утра и «засыпает» в час ночи.