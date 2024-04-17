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Наука и технологии
Опубликовано 17 апреля 2024, 21:22
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Окаменелость 200000000-летнего растения опровергла теорию их эволюции

А точнее листовых жилок
В течение десятилетий ученые считали, что сложная сеть жилок, которую можно увидеть на цветущих растениях, таких как розы или маргаритки, появилась сравнительно недавно. Однако новое исследование показало, что эта ключевая особенность может быть гораздо древнее, чем считалось ранее.
Окаменелость 200000000-летнего растения опровергла теорию их эволюции
© Ferra

Исследователи из Венского университета проанализировали окаменелое растение под названием Furcula granulifer, датируемое 201 миллионом лет назад. Этот папоротник удивительным образом демонстрировал те же сетчатые прожилки, которые характерны для современных цветковых растений.

«Изучая старые коллекции с помощью новых методов, мы выявили это растение с уникальными особенностями листьев», — объясняет палеоботаник Марио Койро. «Оно имеет схожую с цветковыми растениями форму листьев, но принадлежит к отдельной вымершей группе».

Это открытие ставит под сомнение давнее предположение о том, что сетчатые жилки были единичным эволюционным скачком, который привел к доминированию цветковых растений. Напротив, похоже, что эта эффективная структура листьев возникала много раз на протяжении истории в неродственных группах растений.