Окаменелость 200000000-летнего растения опровергла теорию их эволюции

Исследователи из Венского университета проанализировали окаменелое растение под названием Furcula granulifer, датируемое 201 миллионом лет назад. Этот папоротник удивительным образом демонстрировал те же сетчатые прожилки, которые характерны для современных цветковых растений.

«Изучая старые коллекции с помощью новых методов, мы выявили это растение с уникальными особенностями листьев», — объясняет палеоботаник Марио Койро. «Оно имеет схожую с цветковыми растениями форму листьев, но принадлежит к отдельной вымершей группе».

Это открытие ставит под сомнение давнее предположение о том, что сетчатые жилки были единичным эволюционным скачком, который привел к доминированию цветковых растений. Напротив, похоже, что эта эффективная структура листьев возникала много раз на протяжении истории в неродственных группах растений.