Окаменелость возрастом 280 миллионов лет обманывала поколения палеонтологов

Окаменелость, найденная в итальянских Альпах в 1931 году, на протяжении десятилетий завораживала палеонтологов. Они считали его одним из наиболее хорошо сохранившихся образцов своего рода, даже демонстрировали следы окаменевшей кожи. Однако группа специалистов под руководством доктора Валентины Росси из Университетского колледжа Корка (Ирландия) с помощью ультрафиолетовой фотографии выяснила истину. Вместо настоящих окаменелых останков они обнаружили тщательно выполненную резьбу, покрытую черной краской.

Хотя происхождение и создатель подделки остаются загадкой, Tridentinosaurus присоединился к печально известной группе палеонтологических подделок, включая Пилтдаунского человека и Археораптора.

Росси и ее коллеги предупреждают об обострении проблемы, вызванной процветанием рынка поддельных окаменелостей. Хотя современные технологии помогают выявлять такие подделки, они выступают за ужесточение правил, чтобы защитить целостность окаменелостей. В частности, они предлагают запретить раскрашивать окаменелости, что вопрепятствует точному анализу и сохранению, пишут эксперты.