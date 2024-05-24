Окаменелости вдохновили ученых на создание смолы против трещин от землетрясений

Опубликовано 24 мая 2024, 06:00
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Окаменелости вдохновили ученых на создание смолы против трещин от землетрясенийИ не только
Хорошие новости для сейсмоопасных регионов. Исследователи разработали революционный метод заделки трещин в инфраструктуре с помощью «конкрементообразующей смолы», вдохновленной сохранением окаменелостей. Эта смола имитирует естественный процесс, когда минералы кристаллизуются вокруг органических материалов, создавая непроницаемый барьер.
Нынешние методы, основанные в основном на цементе, не выдерживают длительной нагрузки, особенно после землетрясений. Однако новая смола во время испытаний выдержала шесть землетрясений, в том числе магнитудой 5,4. Примечательно, что она даже заделала ранее существовавшие трещины.
У этой инновации огромное количество потенциальных применений. Она может обеспечить безопасное долгосрочное хранение опасных материалов, таких как радиоактивные отходы, запечатать заброшенные нефтяные скважины и даже заделать трещины в стареющей инфраструктуре. При дальнейшем развитии эта техника «окаменения» может произвести революцию в поддержании и защите окружающей среды, считают ученые.