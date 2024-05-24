Окаменелости вдохновили ученых на создание смолы против трещин от землетрясений

Нынешние методы, основанные в основном на цементе, не выдерживают длительной нагрузки, особенно после землетрясений. Однако новая смола во время испытаний выдержала шесть землетрясений, в том числе магнитудой 5,4. Примечательно, что она даже заделала ранее существовавшие трещины.

У этой инновации огромное количество потенциальных применений. Она может обеспечить безопасное долгосрочное хранение опасных материалов, таких как радиоактивные отходы, запечатать заброшенные нефтяные скважины и даже заделать трещины в стареющей инфраструктуре. При дальнейшем развитии эта техника «окаменения» может произвести революцию в поддержании и защите окружающей среды, считают ученые.