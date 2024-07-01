Окаменевший серп оказался древнеримской военной сандалей

Окаменевший серп оказался древнеримской военной сандалейПоняли с помощью рентгеновских лучей
Археологи из Баварии обнаружили удивительно сохранившиеся остатки древнеримской сандалии на военном объекте 2000-летней давности недалеко от Оберштимма. Находка, состоящая из хорошо сохранившихся подошв и железных заклепок, использовавшихся для сцепления, проливает новый свет на римскую технологию изготовления обуви и ее адаптацию в местных культурах.
Изначально находку приняли за старый серп, однако она включает в себя остатки подошвы, которые редко сохраняются вместе с заклепками. По словам Амиры Адайлех из Баварского государственного управления по охране памятников, эти модификации калиги (название обуви) были необходимы римским солдатам, передвигавшимся по пересеченной местности.
В ходе раскопок на территории форта были обнаружены римская керамика, остатки пищи и инструменты, что позволяет получить полное представление о повседневной жизни в форте.