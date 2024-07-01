Наука и технологии
Опубликовано 01 июля 2024, 11:15
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Окаменевший серп оказался древнеримской военной сандалей

Поняли с помощью рентгеновских лучей
Рентгеновские снимки раскрыли затвердевшие остатки древнеримской военной сандалии. Обувь, обнаруженная в форте возрастом около 2 000 лет рядом с баварской деревней, состоит из подошвы с железными заклепками для передвижения по "пересеченной местности".
Окаменевший серп оказался древнеримской военной сандалей
© Ferra

Археологи из Баварии обнаружили удивительно сохранившиеся остатки древнеримской сандалии на военном объекте 2000-летней давности недалеко от Оберштимма. Находка, состоящая из хорошо сохранившихся подошв и железных заклепок, использовавшихся для сцепления, проливает новый свет на римскую технологию изготовления обуви и ее адаптацию в местных культурах.

Окаменевший серп оказался древнеримской военной сандалей
© Bavarian State Office for Monument Preservation and Marcus Regel/Mareg.net

Изначально находку приняли за старый серп, однако она включает в себя остатки подошвы, которые редко сохраняются вместе с заклепками. По словам Амиры Адайлех из Баварского государственного управления по охране памятников, эти модификации калиги (название обуви) были необходимы римским солдатам, передвигавшимся по пересеченной местности.

В ходе раскопок на территории форта были обнаружены римская керамика, остатки пищи и инструменты, что позволяет получить полное представление о повседневной жизни в форте.